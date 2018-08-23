خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس أوكرانيا بذكرى استقلال بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس بترو بوروشنكو رئيس أوكرانيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب أوكرانيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.
GMT 09:04 2018 الخميس ,23 آب / أغسطسولي العهد السعودي يهنئ رئيس أوكرانيا بذكرى استقلال بلاده
GMT 21:18 2018 الثلاثاء ,21 آب / أغسطسالمخابرات الأميركية تفترض سقوط صاروخ روسي بمحرك نووي في بحر بارينتس
GMT 20:53 2018 الثلاثاء ,21 آب / أغسطسمحمد السادس يصدر عفوا عن 11 معتقلًا في قضية حراك الريف
GMT 19:05 2018 الثلاثاء ,21 آب / أغسطسقوات الاحتلال الإسرائيلي توزع العشرات من السترات الواقية من الرصاص والخوذ على المعلمين في مستوطنات غلاف غزة
GMT 18:52 2018 الثلاثاء ,21 آب / أغسطساعتراص صاروخ بالستي حوثي في سماء جازان جنوب المملكة العربية السعودية
فاجأت سيرينا وليامز، الثلاثاء، الجميع عندما خرجت من شخصيتها الرياضية وصورت إعلان لسماعات "بيتس" الجديدة في نيويورك. الرياضية الأمريكية وبدت الرياضية الأمريكية مختلفة عن عاداتها المعتادة في عالم الملابس الرياضية، حيث ارتدت ملابس ذهبية مذهله وارتديت ثوبًا رائعًا للإعلان الذي كان مليء بالإثارة، و كانت تتجول في منتصف شارع مغلق في ثوب أزرق من الحرير، ويتميز ثوب سيرينا الدرامي بتطريز زهور الكريستال الباهظة حول الصدر وأسفل التنورة، كما أنه يتميز بتفاصيل رشيقة باللون الأبيض، والتي تعرض تنورة سوداء كبيرة من الأسفل. شوهدت سيرينا تشارك في أداء رقصة متقنة وارتدت تاج ذهبي لافتًا للنظر مع تفاصيل معقدة من الماس على الرأس، ونجحت بطلة ويمبلدون في لفتت الانتباه إلى انطلاقها ورشاقتها وهي تسير نحو الكاميرا، وشوهدت سيرينا تشارك في أداء رقصة متقنة على درجات منزل من الحجر البني يحيط بها فنانين وراقصين، وارتدت
أرسل تعليقك