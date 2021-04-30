تركيا تدعو إسرائيل إلى إنهاء موقفها الذي يمنع الانتخابات الفلسطينية في القدس
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تركيا تدعو إسرائيل إلى إنهاء موقفها الذي يمنع الانتخابات الفلسطينية في القدس

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العرب اليوم - تركيا تدعو إسرائيل إلى إنهاء موقفها الذي يمنع الانتخابات الفلسطينية في القدس

الخارجية التركية
أنقرة - العرب اليوم

دعت الخارجية التركية، اليوم الجمعة، الحكومة الإسرائلية إلى احترام بنود اتفاقية أوسلو 1995، وإنهاء موقفها الذي يمنع الانتخابات الفلسطينية في القدس.

 

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تركيا تدعو إسرائيل إلى إنهاء موقفها الذي يمنع الانتخابات الفلسطينية في القدس تركيا تدعو إسرائيل إلى إنهاء موقفها الذي يمنع الانتخابات الفلسطينية في القدس



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