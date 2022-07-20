إصابة شاب فلسطيني خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

أصيب شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء في مخيم الدهيشة بمدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

وأفادت وكالة معا الفلسطينية للأنباء بأن "قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان".