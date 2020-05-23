وزراة الداخلية المصرية تعلن مقتل 14 متطرفًا في تبادل لإطلاق النار فى بئر العبد بشمال سيناء

أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن مقتل 14 إرهابيا في تبادل لإطلاق النار بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء وأفادت بذلك فضائية إكسترا نيوز منذ قليل في خبر عاجل، وسنوافيكم بالتفاصيل فور ورودها.