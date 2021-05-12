رئيس وزراء البريطاني بوريس جونسون نريد وقف تصعيد التوتر بنحو عاجل
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مقتل إسرائيلي في الهجوم الذي استهدف سيارة عسكرية قرب السياج الفاصل مع غزة تجمُّع متظاهرين في مدينة نيويورك الأميركية تنديداً بالانتهاكات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة رئيس وزراء البريطاني بوريس جونسون: "نريد وقف تصعيد التوتر بنحو عاجل" 4 شهداء نتيجة إستهداف سيارة مدنية شرق جباليا شمالي قطاع غزة 5 شـــهــداء بينهم نساء بقــصف سيارة في حي الصبرة في غزة مصادر إسرائيلية تعلن عن مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين في استهداف جيب عسكري في مستوطنة محاذية لقطاع غزة وزارة الصحة في غزة تعلن عن إرتفاع الحصيلة إلى 43 شهيدا بينهم 13 طفلا و296 إصابة شاهد إرتقاء الشاب حسين الطيطي من مخيم الفوار جنوب الخليل عقب تعرضه لإطلاق نار من قوات الإحتلال الإسرائيلي التي إقتحمت المخيم. وزارة الصحة في غزة: إرتفاع عدد الشهداء خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 35 شهيد من بينهم 12 أطفال و3سيدات و 233 إصابة بجراح مختلفة. إرتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 4 بعد الإعلان عن مقتل إسرائيلي بمدينة اللد شرق تل أبيب
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رئيس وزراء البريطاني بوريس جونسون: "نريد وقف تصعيد التوتر بنحو عاجل"

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العرب اليوم - رئيس وزراء البريطاني بوريس جونسون: "نريد وقف تصعيد التوتر بنحو عاجل"

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غزه - العرب اليوم

رئيس وزراء البريطاني بوريس جونسون: "نريد وقف تصعيد التوتر بنحو عاجل"

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رئيس وزراء البريطاني بوريس جونسون نريد وقف تصعيد التوتر بنحو عاجل رئيس وزراء البريطاني بوريس جونسون نريد وقف تصعيد التوتر بنحو عاجل



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