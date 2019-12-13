ندوة صحفية للإعلان عن النتائج الأولية للإنتخابات الرئاسية

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في بيان لها

انه سيتم اليوم على الساعة 11:00 عقد ندوة صحفية

للإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية بالمركز الدولي للمؤتمرات