الجامعة العربية تعلن أن الضربات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة عشوائية وغير مسؤولة

قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط إن الضربات الجوية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة وأودت بحياة 20 شخصا على الأقل"عشوائية وغير مسؤولة".

وحمّل أبو الغيط إسرائيل مسؤولية "هذا التصعيد الخطير" للوضع في القدس، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك فورا لوقف العنف.