23 قتيلاً في حريق بحانة في المكسيك
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23 قتيلاً في حريق بحانة في المكسيك

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العرب اليوم - 23 قتيلاً في حريق بحانة في المكسيك

حريق بحانة في مدينة كوتثاكولكوس
كوتثاكولكوس - العرب اليوم

ذكرت قناة (إن.بي.سي نيوز) أن ما لا يقل عن 23 شخصاً لقوا حتفهم في حريق شب بحانة في مدينة كوتثاكولكوس الساحلية بجنوب المكسيك.  

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23 قتيلاً في حريق بحانة في المكسيك 23 قتيلاً في حريق بحانة في المكسيك



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