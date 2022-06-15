قتلى وجرحى في إطلاق نار قرب ملعب في مدينة ليون الفرنسية

لقي شخصان على الأقل مصرعهما وأصيب اثنان آخران، اليوم الأربعاء، بعد أن قام مسلح بإطلاق نار بالقرب من ملعب في مدينة ليون الفرنسية.

ووفقا لصحيفة "ذا صن"، قال شهود عيان إن 4 رجال استهدفوا بوابل من الرصاص في منطقة لا دوشيري في ليون، بالقرب من ملعب "ستاد دي لا دوشيري" قبل الساعة 12:30 صباحا.