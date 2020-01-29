فرنسا تؤكد تمسكها بحل الدولتين في الشرق الأوسط

أكدت فرنسا، الأربعاء، على ضرورة حل دولتين في الشرق الأوسط يراعي القانون الدولي، غداة إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطته للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وأعربت باريس عن "قناعتها بأن حل الدولتين طبقا للقانون الدولي والمعايير الدولية المعترف بها، ضروري لقيام سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط"، وفق ما أعلنته المتحدثة باسم وزارة الخارجية في بيان.

وأضافت أن فرنسا "ستواصل التحرك في هذا الاتجاه بالتعاون مع الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين وكل الذين يمكنهم المساهمة في تحقيق هذا الهدف"، حسبما نقلت "فرانس برس"، وأكدت الناطقة باسم الخارجية أن فرنسا "ستبقى متنبهة لاحترام التطلعات المشروعة للإسرائيليين والفلسطينيين وأخذها بالاعتبار".

ومساء الثلاثاء كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب النقاب عن خطته للسلام في الشرق الأوسط، والتي تنص على أن "القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل"، كما تدعو خطة ترامب إلى تمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة لدولة فلسطينية في المستقبل، وإنشاء "صندوق تعويضات سخية"، وتضمنت الخطة كذلك "ربط الدولة الفلسطينية المقترحة بطرق وجسور وأنفاق من أجل الربط بين غزة والضفة الغربية".