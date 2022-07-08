البيت الأبيض يؤكد أن استقالة جونسون لن تُغير شيئاً في دعم الناتو لأوكرانيا

ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، يوم الخميس، أن استقالة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لن تؤثر على استمرار عمل الناتو في دعم أوكرانيا وقالت جان بيير بهذا الشأن: "تحالفنا مع المملكة المتحدة يبقى قويا. المشاركون في قمة الناتو التاريخية في مدريد وافقوا على مواصلة دعم أوكرانيا. وهذا لن يتغير".