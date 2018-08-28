قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، فلسطينيين من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية ومحليه في بيت لحم، أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الدهيشة، واعتقلت أحمد محمد الزغاري ، ومحمد خالد الخمور ، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.