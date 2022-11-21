حكومة إقليم كردستان تدين تجدد القصف الإيراني

أدانت حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الاثنين، الهجوم الذي نفذته إيران بالصواريخ والطائرات المسيرة في الإقليم، مؤكدة أن الهجمات غير مبررة وقالت الحكومة في بيان: "ندين بأشد العبارات الهجوم الذي شنته الجمهورية الإسلامية الإيرانية الليلة الماضية على إقليم كردستان"، مشيرة إلى أن "الانتهاكات الإيرانية المتكررة التي تمس سيادة العراق وإقليم كردستان العراق غير مبررة، وتشكل انتهاكا صارخا للأعراف الدولية وعلاقات حسن الجوار".