رئيس الوزراء الإثيوبي يصل السودان

وصل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، صباح اليوم الثلاثاء، إلى الخرطوم في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا، حيث كان في استقباله نظيره السوداني عبد الله حمدوك وتأتي الزيارة في وقت تستمر الخلافات بين السودان وإثيوبيا ومصر حول سد النهضة، الذي تشييده إثيوبيا على نهر النيل الأزرق، أحد أهم روافد نهر النيل ومنذ 2011، تتفاوض الدول الثلاث للوصول إلى اتّفاق حول ملء السدّ وتشغيله، لكنها رغم مرور هذه السنوات أخفقت في الوصول إلى اتفاق.