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إصابة وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس بكورونا

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العرب اليوم - إصابة وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس بكورونا

إصابة وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس بكورونا
القدس المحتلة ـ العرب اليوم

أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الجمعة، بإصابة وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس بفيروس كورونا. ونقلت الصحيفة عن غانتس قوله إنه ما زال يشعر أنه بصحة جيدة وسيواصل عمله من المنزل.

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إصابة وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس بكورونا إصابة وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس بكورونا



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