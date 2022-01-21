إصابة وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس بكورونا

أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الجمعة، بإصابة وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس بفيروس كورونا. ونقلت الصحيفة عن غانتس قوله إنه ما زال يشعر أنه بصحة جيدة وسيواصل عمله من المنزل.