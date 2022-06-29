ستولتنبرغ يؤكد أبواب الناتو ستبقى مفتوحة لانضمام أعضاء جدد
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ستولتنبرغ يؤكد أبواب الناتو ستبقى مفتوحة لانضمام أعضاء جدد

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العرب اليوم - ستولتنبرغ يؤكد أبواب الناتو ستبقى مفتوحة لانضمام أعضاء جدد

واشنطن ـ العرب اليوم

ستولتنبرغ يؤكد أبواب الناتو ستبقى مفتوحة لانضمام أعضاء جدد

 

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ستولتنبرغ يؤكد أبواب الناتو ستبقى مفتوحة لانضمام أعضاء جدد ستولتنبرغ يؤكد أبواب الناتو ستبقى مفتوحة لانضمام أعضاء جدد



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القاهرة ـ العرب اليوم

خطفت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، الأنظار إليها بعد أن تألقت بفستان باللون الأحمر عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستغرام، موجهة الشكر إلى جمهورها أثناء احتفالها بوصول عدد متابعيها إلى 15 مليون متابع. نادين نجيم تتألق بالأحمر ونشرت نادين نجيم صورة لها بفستان باللون الأحمر أثناء الاحتفال بوصول عدد المتابعين لديها عبر حسابها على إنستغرام إلى 15 مليون متابع. وظهرت نادين نجيم بفستان من اللون الأحمر وزينت إطلالتها بالمجوهرات وتركت شعرها منسدلاً على نصف وجهها الأيمن. ووجهت نادين نجيم الشكر إلى متابعيها على إنستغرام، قائلة: "شكراً ل ١٥ مليون مُحب افتخر بوجودكم في حياتي أنتم ثقتي ودعمي واستمراريتي". نادين نجيم تتألق بإطلالة باللون الأحمر وتخطف الأنظار الصورة حازت على عدد كبير من الإعجابات وعلق عليها المتابعون مهنئين نا...المزيد

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