رئيس الوزراء الأرميني يصدر أمرا بإقالة رئيس أركان الجيش من منصبه
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رئيس الوزراء الأرميني يصدر أمرا بإقالة رئيس أركان الجيش من منصبه

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العرب اليوم - رئيس الوزراء الأرميني يصدر أمرا بإقالة رئيس أركان الجيش من منصبه

رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان
يريفان - العرب اليوم

رئيس الوزراء الأرميني يصدر أمرا بإقالة رئيس أركان الجيش من منصبه

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رئيس الوزراء الأرميني يصدر أمرا بإقالة رئيس أركان الجيش من منصبه رئيس الوزراء الأرميني يصدر أمرا بإقالة رئيس أركان الجيش من منصبه



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أحدث إطلالات كيم كارداشيان بعد إعلان طلاقها من كانييه ويست

واشنطن - العرب اليوم

انشغلت عناوين المجلات الأميركية والعالمية في الفترة الأخيرة بخبر طلاق كيم كارداشيان وكانييه ويست، لكن أحدث إطلالات كيم كارداشيان كانت أيضاً لافتة خصوصاً أنها الأولى لها بعد إعلان الطلاق رسمياً. وفي أحدث إطلالات كيم كارداشيان، تألقت بلوك كاجول.يبدو أن كيم كارداشيان تُشغل نفسها في الفترة الأخيرة بالعمل، وخصوصاً على علامتها الخاصة للأزياء SKIMS، حيث من المتوقّع أن تطلق مجموعة جديدة هذا الأسبوع. وجاءت أحدث إطلالات كيم كارداشيان بتوقيعها الخاص، كاشفةً عن الملابس الرياضية من مجموعة SKIMS. وقد إختارت كيم طقماً بلون نيود المفضّلة لديها، وهو مؤلّف من كروب توب بأكمام طويلة وسروال رياضي خصره عالٍ مع العقدة وضيّق عند الطرف. وقد أكملت اللوك بحذاء من الفرو بكعب مسطّح. وفي أحدث إطلالات كيم كارداشيان، إعتمدت لوناً واحداً لكامل اللوك وهي خدع...المزيد

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