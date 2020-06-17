أكدت ألمانيا أهمية وجود القوات الأمريكية على أراضيها بالنسبة للأمن في قارة أوروبا ولحلف شمال الأطلسي (الناتو) بوجه عام، وذلك في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه خفض هذا الوجود العسكري إلى النصف.

وقالت السيدة انيجريت كرامب-كارنباور وزيرة الدفاع الألمانية، في تصريح لها، "إن وجود هذه القوات في ألمانيا مهم لنا وأيضا بالنسبة لأمن الولايات المتحدة نفسها، وهم موضع ترحيب كبير جدا".

وتأتي تصريحات وزيرة الدفاع الألمانية ردا على إعلان الرئيس الأمريكي اعتزامه سحب 10 آلاف جندي أمريكي من القوات الأمريكية الموجودة في ألمانيا والبالغ عددها حاليا 34 ألف و500 جندي.

وعزا ترامب هذه الخطوة إلى رفض الحكومة الألمانية رفع نفقاتها الدفاعية إلى القدر الذي يحقق هدف الناتو الذي وضعه الحلف لنفسه.

واعترفت الوزيرة الألمانية في تصريحها بأن العلاقات بين برلين وواشنطن تمر بـ "فترة عصبية بعض الشيء في الوقت الراهن" غير أنها شددت على أن حلف الناتو "ليس منظمة تجارية والأمن ليس سلعة، وأن الناتو تأسس على التضامن والثقة".

ويسعى حلف شمال الأطلسي إلى أن تصل النفقات الدفاعية للدول الأعضاء فيه بحلول 2024 إلى 2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لكل دولة عضو.