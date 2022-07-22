حركة طالبان تُصدر مرسوماً يحظر انتقاد المسؤولين

أصدر الزعيم الأعلى لحركة طالبان، هبة الله أخوند زادة، مرسوما حظر فيه انتقاد عمل المسؤولين والموظفين الحكوميين الأفغان وجاء في المرسوم الذي تم نشره في المواقع الإلكترونية التابعة لحركة طالبان: "وفق الدين الإسلامي لا يجوز توجيه اتهامات غير مبررة إلى المسؤولين وانتقادهم بشكل مزور " وأضافت الوثيقة: "لا يوجد في الإسلام مكان للشائعات، لأنها تثير الكراهية لدى المسلمين وتدمر إيمانهم وتضعف جهودهم" وتابعت: "تعد المبادئ الإسلامية المذكورة واجبا شرعيا لجميع المواطنين والمجاهدين، ووسائل الإعلام يجب عليها التصرف وفقا لها".