حاكم سيفاستوبول يعلن إسقاط 5 طائرات مسيرة فوق القرم

أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول في "جمهورية القرم الروسية" ميخائيل رازفوجايف، إسقاط الدفاعات الجوية 5 طائرات مسيرة، اثنتان منها حاولتا استهداف محطة بالاكلافا الحرارية لتوليد الكهرباء.