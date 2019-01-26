الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بتجنيد ألف طفل فى معركة الحديدة

اتهم محافظ الحديدة الدكتور الحسن الطاهر، الحوثيين بالزج بنحو ألف طفل مقاتل فى معركة الحديدة من الجهة الشمالية خلال الأيام القليلة الماضية.وأكد المحافظ - حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية اليوم السبت أن الميليشيات الانقلابية فشلت خلال الفترة الماضية فى تجنيد قاطنى الحديدة وعموم سكان منطقة تهامة، رغم تقديمها إغراءات مادية.

على صعيد آخر، أعلن مصدر عسكرى يمنى أن ميليشيات الحوثي، قصفت مطاحن وصوامع البحر الأحمر فى مدينة الحديدة بقذائف الهاون والهاوزر.

وقال المصدر إن الميليشيات قصفت بعدد من القذائف مطاحن وصوامع الغلال التى يخزن فيها القمح، ما أدى إلى احتراقه بالكامل وتضرر أجزاء أخرى من الصوامع مخلفة أضراراً مادية بالغة.