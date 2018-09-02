الزوارق الإسرائيلية تستهدف الصيادين في بحر غزة

فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية اليوم نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة باتجاه مراكب الصيادين قبالة سواحل شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية في غزة أن الزوارق استهدفت مراكب الصيادين قبالة سواحل منطقتي السودانية والواحة شمال غرب القطاع.

وكانت بحرية الاحتلال اعتقلت مساء أمس السبت، ستة صيادين على متن "لنش" في بحر مدينة دير البلح وسط قطاع غزة؛ وتم اقتياد اللنش إلى ميناء أسدود.