مقتل امرأة وإصابة طفلين بقصف حوثي في لحج

أفادت مصادر محلية بمقتل امرأة وإصابة طفلين بقصف حوثي في محافظة لحج . وقالت المصادر إن جماعة الحوثي شنت قصفا مدفعيا على منازل المواطنين في قرية الحوامرة شمال منطقة كرش بمحافظة لحج.

وأضافت المصادر أن القصف المدفعي الحوثي أسفر عن مقتل امرأة وإصابة طفلين آخرين.