تأهب أمني في الخرطوم قبيل انطلاق مظاهرات 6 أبريل

بدت شوارع الخرطوم ووسطها، خالية من المارة والسيارات عدا الانتشار الأمني الكثيف للقوات المشتركة السودانية، قبل ساعات من انطلاق مظاهرات "6 أبريل" التي دعت لها لجان المقاومة. ونشرت السلطات السودانية تعزيزات أمنية هي الأكبر منذ بداية العام الجاري، في عدد من الشوارع الرئيسية ووسط الخرطوم وشارع مطار الخرطوم الدولي، كما أغلق الأمن مداخل الجسور التي تصل بين مدن الخرطوم الثلاث.