فرنسا تعلن اعتقال 5 من مواطنيها في إيران

أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، اليوم الثلاثاء، أن خمسة فرنسيين بالمجموع محتجزون حاليا في إيران، بعدما كانت باريس لا تعترف إلا بأربعة أشخاص. وقالت كولونا: "سأتحدث بعد ظهر اليوم مع وزير الخارجية الإيراني لمطالبته مجددا بالإفراج الفوري عن جميع مواطنينا المحتجزين في إيران. هناك خمسة حاليا"، مشددة على أنه "يجب أن نحمي مجتمعنا". وحتى الآن، أفادت فرنسا رسميا باحتجاز أربعة من رعاياها في إيران، وهم الباحثة الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه التي اعتقلت في يونيو 2019 ثم حكم عليها بالسجن خمس سنوات بتهمة تقويض الأمن القومي، وبنجامين بريير الذي اعتقل في مايو 2020 وحكم عليه بالسجن ثماني سنوات وثمانية أشهر بتهمة التجسس، إضافة إلى النقابيين سيسيل كوهلر وجاك باريس اللذين اعتقلا في مايو الماضي.