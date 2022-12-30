ارتفاع حصيلة ضحايا حريق فندق في كمبوديا إلى 85 قتيلا ومصابا

ارتفعت حصيلة ضحايا الحريق الضخم الذي نشب في أحد الفنادق الواقعة غربي كمبوديا إلى 25 قتيلا وأكثر من 60 مصابا. وذكرت قناة "إيه بي سي" الأمريكية أن حصيلة القتلى ارتفعت عقب العثور على ست جثث اليوم