إيران تقول إنها مستعدة لكافة السيناريوهات ردا على احتمال توجيه واشنطن ضربة عسكرية

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن طهران مستعدة لكافة السيناريوهات وتفكر بجميع السيناريوهات وتأمل من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوقف عن خلق التوتر في أيامها الأخيرة.