الدفاعات الجوية السعودية تعترض مسيرة مفخخة بأجواء اليمن أطلقت تجاه المملكة

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية، اليوم الخميس، طائرة مسيرة مفخخة بأجواء اليمن أطلقت تجاه المملكة. وقال التحالف: "الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقت تجاه المملكة"، مؤكدا "أننا نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية".