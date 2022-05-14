الدفاع الروسية تعلن قصف 43 موقعًا لتمركز القوات المسلحة الأوكرانية خلال الليلة الماضية وأسقطنا 13مسيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن سلاح الجو دمر نحو 43 موقعا لتمركز القوات المسلحة الأوكرانية خلال الليلة الماضية في إطار العملية العسكرية الخاصة التي تقوم بها روسيا في أوكرانيا.