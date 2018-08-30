رئيس الوزراء التايلاندى يلتقى قائد القوات المسلحة الماليزى فى بانكوك



التقى رئيس الوزراء التايلاندي، الفريق أول برايوت تشان أو تشا، الخميس، في مكتبه ببانكوك، قائد القوات المسلحة الماليزي، الفريق أول ذو الكفل زين العابدين.

وقال نائب المتحدث باسم الحكومة التايلاندية، الفريق ويراشون سوكوند هاباتيباك، في بيان نقلته وكالة أنباء "برناما" الماليزية، إن رئيس الوزراء أعرب عن استعداد تايلاند للعمل مع الحكومة الماليزية بما يتماشى مع المصالح المشتركة بين البلدين وشعبيهما.

وأعرب عن تقديره لماليزيا لما تضطلع به من دور مهم في تيسير محادثات السلام في جنوب تايلاند، مشيرًا إلى أن بانكوك تأمل في تسوية الأزمة بالمناطق الجنوبية من خلال محادثات السلام ويشارك فيها جميع القطاعات.

وأوضح هاباتيباك أنه تم خلال اللقاء مناقشة التعاون بين القوات المسلحة للبلدين، الذي توثق منذ 1965 للحفاظ على الأمن والسلام على طول الحدود المشتركة.

يذكر أن قائد القوات المسلحة الماليزي، وصل إلى بانكوك، الإثنين الماضي، لحضور الاجتماع الـ35 رفيع المستوى الذي يعقد بين ماليزيا وتايلاند.