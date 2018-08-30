رئيس الوزراء التايلاندى يلتقى قائد القوات المسلحة الماليزى فى بانكوك

التقى رئيس الوزراء التايلاندي، الفريق أول برايوت تشان أو تشا، الخميس، في مكتبه ببانكوك، قائد القوات المسلحة الماليزي، الفريق أول ذو الكفل زين العابدين.
وقال نائب المتحدث باسم الحكومة التايلاندية، الفريق ويراشون سوكوند هاباتيباك، في بيان نقلته وكالة أنباء "برناما" الماليزية، إن رئيس الوزراء أعرب عن استعداد تايلاند للعمل مع الحكومة الماليزية بما يتماشى مع المصالح المشتركة بين البلدين وشعبيهما.
وأعرب عن تقديره لماليزيا لما تضطلع به من دور مهم في تيسير محادثات السلام في جنوب تايلاند، مشيرًا إلى أن بانكوك تأمل في تسوية الأزمة بالمناطق الجنوبية من خلال محادثات السلام ويشارك فيها جميع القطاعات.
وأوضح هاباتيباك أنه تم خلال اللقاء مناقشة التعاون بين القوات المسلحة للبلدين، الذي توثق منذ 1965 للحفاظ على الأمن والسلام على طول الحدود المشتركة.
يذكر أن قائد القوات المسلحة الماليزي، وصل إلى بانكوك، الإثنين الماضي، لحضور الاجتماع الـ35 رفيع المستوى الذي يعقد بين ماليزيا وتايلاند.
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نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية صورا جديدة لعارضة الأزياء الأميركية، هايلي بالدوين، برفقة خطيبها مغنّي البوب الكندي جاستن بيبر، أثناء تجولهما في أحد شوارع مدينة لوس أنجلوس الأميركية، مساء الثلاثاء، متوجهين إلى أحد المطاعم لتناول العشاء. وظهر المغني الشهير البالغ من العمر 24 عاما، بإطلالة أنيقة، إلى جانب حبيبته الملتفة ذراعه حولها، واختارت هايلي بلوزة أنيقة بيضاء اللون وقميصا طويلا بنقشة الفهد يكاد يصل إلى الكاحل، ونسقتهما مع بنطلون جينز الذي أضافت له حزاما باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بعدد قليل من القلائد الذهبية وزوج من الأقراط الدائرية، كما انتعلت زوجا من الشباشب المريحة وصففت شعرها الأشقر وربطته للوراء في كعكة صغيرة، كما أضافت المكياج الناعم والطبيعي، أما جاستين فظهر مرتديا ملابس كاجوال غير رسمية، إذ اختار بنطلونا من القماش مخملي اللون والذي زين بشريط رفيع من نقشة الفهد، بالإضافة إلى تي
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