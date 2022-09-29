مقتل 30 شخصا جراء قصف أوكراني لقافلة من اللاجئين في طريقهم إلى الحدود الروسية
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مقتل 30 شخصا جراء قصف أوكراني لقافلة من اللاجئين في طريقهم إلى الحدود الروسية

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العرب اليوم - مقتل 30 شخصا جراء قصف أوكراني لقافلة من اللاجئين في طريقهم إلى الحدود الروسية

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كييف - العرب اليوم

لقي حوالي 30 شخصا مصرعهم أثناء قصف القوات المسلحة الأوكرانية لقافلة من اللاجئين في طريقهم إلى الحدود الروسية، بالقرب من خاركوف.

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مقتل 30 شخصا جراء قصف أوكراني لقافلة من اللاجئين في طريقهم إلى الحدود الروسية مقتل 30 شخصا جراء قصف أوكراني لقافلة من اللاجئين في طريقهم إلى الحدود الروسية



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