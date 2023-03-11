قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل ستة فلسطينيين في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ستة فلسطينيين، خلال اقتحامها بلد بتير قضاء مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أربعة شبان وسيدة، خلال اقتحامها ومداهمتها لعدة منازل في بلدة بتير قضاء مدينة بيت لحم، كما اعتقلت أحد الشبان الفلسطينيين خلال اقتحامها مدينة قلقيلية.

وفي ذات السياق، فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي نيرانها صوب المناطق الشرقية من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.