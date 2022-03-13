أنباء عن قصف الجيش الروسي معسكرا غرب أوكرانيا يضم مدربين من الناتو
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أنباء عن قصف الجيش الروسي معسكرا غرب أوكرانيا يضم مدربين من الناتو

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العرب اليوم - أنباء عن قصف الجيش الروسي معسكرا غرب أوكرانيا يضم مدربين من الناتو

أنباء عن قصف الجيش الروسي معسكرا غرب أوكرانيا يضم مدربين من الناتو
موسكو - العرب اليوم

قصف الجيش الروسي اليوم الأحد معسكرا غرب أوكرانيا يعمل فيه مدربون أجانب، وفقا لمصادر إعلامية أوكرانية وروسية، فيما لم تشر وزارة الدفاع الروسية إلى هذا الهجوم في تقاريرها حتى الآن.وأفاد المراسل الحربي الروسي ألكسندر سلادكوف على قناته في تطبيق "تيليغرام" بأن الجيش الروسي شن غارات صاروخية على معسكر ياروفسكي الواقع على بعد نحو 30 كلم عن مدينة لفوف قرب حدود بولندا، واصفا إياه "بؤرة لمدربي حلف الناتو".

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أنباء عن قصف الجيش الروسي معسكرا غرب أوكرانيا يضم مدربين من الناتو أنباء عن قصف الجيش الروسي معسكرا غرب أوكرانيا يضم مدربين من الناتو



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