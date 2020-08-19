إعفاء المتحدث باسم الخارجية السودانية من منصبه
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إعفاء المتحدث باسم الخارجية السودانية من منصبه

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وزارة الخارجية السودانية
الخرطوم - العرب اليوم

قررت وزارة الخارجية السودانية، الأربعاء، إعفاء المتحدث باسمها حيدر بدوي من منصبه، وتكليفه بالعمل في دائرة أخرى، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" والثلاثاء أعربت الوزارة عن استغرابها لتصريحات صادق بشأن العلاقات مع إسرائيل، قائلة إن هذه التصريحات "أوجدت وضعا ملتبسا يحتاج إلى توضيح" وأضافت الخارجية السودانية أنه "لم يتم تكليف الناطق باسم الوزراة الإدلاء بأي تصريحات حول السلام مع إسرائيل".

 

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إعفاء المتحدث باسم الخارجية السودانية من منصبه إعفاء المتحدث باسم الخارجية السودانية من منصبه



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