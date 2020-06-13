فلسطين تعلن ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 673 وشفاء 570 حالة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع الحصيلة الإجمالية للإصابات بفيروس كورونا في فلسطين إلى 673 إصابة، وحالات الشفاء إلى 570.

وأضافت في بيان اليوم ، أنه تم تسجيل 6 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية، منها إصابتان في السموع ، و 4 إصابات في مدينة القدس.

وذكرت أن حصيلة الحالات النشطة ارتفعت إلى 98 حالة ، فيما بلغت نسبة الشفاء 84.9 % من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.