مئات الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى
آخر تحديث GMT13:41:29
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

مئات الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى

العرب اليوم -

العرب اليوم - مئات الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى

عاجل
القدس المحتلة - العرب اليوم

 اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى، مع استمرار الغارات الإسرائيلية على غزة، والرد الصاروخي على المدن والمستوطنات من قبل "الجهاد الإسلامي".  وأفادت مراسلتنا بأن 1713 مستوطن مقسمين على مجموعات، اقتحموا المسجد الأقصى في الفترة الصباحية.

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مئات الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى مئات الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى



أخبار ذات صلة

GMT 10:58 2022 الأحد ,07 آب / أغسطس

الجيش الإسرائيلي يُعلن شن غارات على مواقع إطلاق صواريخ في غزة وغانتس يُصادق على استدعاء قوات الاحتياط
العرب اليوم - الجيش الإسرائيلي يُعلن شن غارات على مواقع إطلاق صواريخ في غزة وغانتس يُصادق على استدعاء قوات الاحتياط

GMT 08:46 2022 الأحد ,07 آب / أغسطس

"الجهاد الإسلامي" يتخذ قرارا بعدم التعاطي مع أي جهود وساطة إلا "بعد الثأر من العدوان والاغتيالات"
العرب اليوم - "الجهاد الإسلامي" يتخذ قرارا بعدم التعاطي مع أي جهود وساطة إلا "بعد الثأر من العدوان والاغتيالات"

GMT 08:43 2022 الأحد ,07 آب / أغسطس

الداخلية التركية تُعلن عن إحباط هجوم إرهابي شمالي سوريا
العرب اليوم - الداخلية التركية تُعلن عن إحباط هجوم إرهابي شمالي سوريا

GMT 13:58 2022 السبت ,06 آب / أغسطس

إصابة ثلاثة أشخاص وتدمير 11 مبنى في قصف روسي لـ دنيبروبتروفسك
العرب اليوم - إصابة ثلاثة أشخاص وتدمير 11 مبنى في قصف روسي لـ دنيبروبتروفسك

GMT 13:20 2022 السبت ,06 آب / أغسطس

المقاومة الفلسطينية تطلق صاروخ بعيد المدى على بلدات إسرائيلية
العرب اليوم - المقاومة الفلسطينية تطلق صاروخ بعيد المدى على بلدات إسرائيلية

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 08:18 2022 الأحد ,07 آب / أغسطس

موديلات فساتين سهرة من وحي كارن وازن
العرب اليوم - موديلات فساتين سهرة من وحي كارن وازن

GMT 08:25 2022 الأحد ,07 آب / أغسطس

سالزبورغ موطن القلاع والمتاحف الجذابة
العرب اليوم - سالزبورغ موطن القلاع والمتاحف الجذابة

GMT 08:40 2022 الأحد ,07 آب / أغسطس

تصاميم جدار التلفاز لعام 2022
العرب اليوم - تصاميم جدار التلفاز لعام 2022

GMT 12:44 2022 الإثنين ,01 آب / أغسطس

خالد المشري يفوز برئاسة مجلس الدولة الليبي للمرة الخامسة
العرب اليوم - خالد المشري يفوز برئاسة مجلس الدولة الليبي للمرة الخامسة

GMT 12:30 2022 الإثنين ,01 آب / أغسطس

النيابة المصرية تُصدر قرار نهائي حول الشبهة الجنائية بوفاة وائل الإبراشي
العرب اليوم - النيابة المصرية تُصدر قرار نهائي حول الشبهة الجنائية بوفاة وائل الإبراشي

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 04:56 2022 الثلاثاء ,26 تموز / يوليو

منظمة الصحة العالمية تُصنف مصر في المجموعة الأولى الخالية من جدري القرود
العرب اليوم - منظمة الصحة العالمية تُصنف مصر في المجموعة الأولى الخالية من جدري القرود

GMT 07:14 2019 الأحد ,07 إبريل / نيسان

الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة
العرب اليوم - الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة

GMT 03:20 2020 الأربعاء ,01 تموز / يوليو

ما كنت تتوقعه من الشريك لن يتحقق مئة في المئة
العرب اليوم - ما كنت تتوقعه من الشريك لن يتحقق مئة في المئة

GMT 19:58 2015 الثلاثاء ,08 أيلول / سبتمبر

فوائد التين كعلاج فعال للبواسير
العرب اليوم - فوائد التين كعلاج فعال للبواسير

GMT 04:45 2017 الخميس ,15 حزيران / يونيو

خبراء يكشفون دلالات حركات ذيل القطط لمعرفة نفسيتها
العرب اليوم - خبراء يكشفون دلالات حركات ذيل القطط لمعرفة نفسيتها

GMT 08:28 2017 الإثنين ,11 كانون الأول / ديسمبر

عشر نصائح لشعر صحي
العرب اليوم - عشر نصائح لشعر صحي

GMT 22:32 2015 الأحد ,19 إبريل / نيسان

الأمم المتحدة تطالب أفغانستان بإصلاحات لضمان العدالة للنساء ضحايا العنف
العرب اليوم - الأمم المتحدة تطالب أفغانستان بإصلاحات لضمان العدالة للنساء ضحايا العنف

GMT 11:57 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان

شهر يحمل الأخبار السارّة ستغمرك القناعة والسعادة أ
العرب اليوم - شهر يحمل الأخبار السارّة ستغمرك القناعة والسعادة أ

GMT 06:36 2017 الخميس ,07 كانون الأول / ديسمبر

عودة إلى التسعينات مع أزياء "Nicholas K" في 2017
العرب اليوم - عودة إلى التسعينات مع أزياء "Nicholas K" في 2017

GMT 20:56 2016 الثلاثاء ,19 تموز / يوليو

فوائد حلاوة الطحينية
العرب اليوم - فوائد حلاوة الطحينية

GMT 01:26 2017 الأحد ,17 أيلول / سبتمبر

محمد سعد يصف مشاركته في فيلم "الكنز" بالتحدّي الأكبر
العرب اليوم - محمد سعد يصف مشاركته في فيلم "الكنز" بالتحدّي الأكبر

GMT 22:30 2016 السبت ,30 تموز / يوليو

ماجد عسيري يعلن أن اختيار مدينة أبها مقرًا لانعقاده أسهم في الترويج السياحي لها
العرب اليوم - ماجد عسيري يعلن أن اختيار مدينة أبها مقرًا لانعقاده أسهم في الترويج السياحي لها

GMT 16:02 2022 الأربعاء ,08 حزيران / يونيو

توتنهام يُعلن تعاقده مع الحارس فريزر فورستر
العرب اليوم - توتنهام يُعلن تعاقده مع الحارس فريزر فورستر

GMT 14:41 2018 الخميس ,20 كانون الأول / ديسمبر

السلام يخوض اختبارًا صعبًا في دوري الدرجة الأولى لكرة الطائرة
العرب اليوم - السلام يخوض اختبارًا صعبًا في دوري الدرجة الأولى لكرة الطائرة

GMT 16:02 2018 السبت ,04 آب / أغسطس

"مقاصد العبادة "محاضرة في تعاوني طريب
العرب اليوم - "مقاصد العبادة "محاضرة في تعاوني طريب
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab