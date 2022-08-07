مئات الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى، مع استمرار الغارات الإسرائيلية على غزة، والرد الصاروخي على المدن والمستوطنات من قبل "الجهاد الإسلامي". وأفادت مراسلتنا بأن 1713 مستوطن مقسمين على مجموعات، اقتحموا المسجد الأقصى في الفترة الصباحية.