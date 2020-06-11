محاولة فاشلة للجيش الأمريكي لعرقلة مسار دورية روسية في سورية

وثق مقطع فيديو انتشر على "تيليغرام" محاولة فاشلة للجيش الأمريكي لعرقلة مسار دورية روسية في شرق سوريا.

وأظهر مقطع الفيديو محاولة مدرعة أمريكية تجاوز دورية روسية لاعتراضها، لكن عندما وصلت المدرعة الأمريكية بجانب الروسية، تصاعد من تحت غطاء محركها بخار وتوقفت عن العمل.

وذكرت وكالة "نوفوستي" عن مصدر مطلع أن الحادث وقع في قرية العبرة شرقي سوريا، وأن ذلك لم يعرقل الدورية الروسية من مواصلة سيرها.

المصدر: نوفوستي