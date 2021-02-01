قتيل وجريح جراء إطلاق نار في مركز تجاري في ويسكونسن

قتل شخص وأصيب آخر بجروح طفيفة إثر إطلاق نار وقع في مركز "فوكس ريفير" للتسوق بمنطقة غراند شوت في شمال ولاية ويسكونسن، الواقعة شمال وسط الولايات المتحدة، بعد ظهر أمس الأحد. ووفق وسائل إعلام محلية، فقد فر مطلق النار من المركز التجاري قبل وصول رجال الشرطة ولا يزال طليقا وقال ترافيس واس المسؤول بشرطة غراند شوت، إن قوات الأمن تجري تحقيقات ومقابلات مع الشهود لتتبع خيوط الحادث.