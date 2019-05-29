الوزير المكلف بالعلاقات بالعالم الإسلامي بجمهورية الكاميرون يصل إلى جدة

وصل معالي الوزير المكلف بالعلاقات بالعالم الإسلامي بجمهورية الكاميرون السيد آدم فرفوم إلى جدة مساء اليوم، لترؤس الوفد الكاميروني المشارك في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي المنتظر عقدها بمكة المكرمة.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي سفير المملكة لدى الكاميرون رئيس بعثة الشرف المرافق محمد بن سليمان المسهر، وسفير الكاميرون لدى المملكة عيا تيجاني، ومندوب عن المراسم الملكية .

