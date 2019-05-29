الوزير المكلف بالعلاقات بالعالم الإسلامي بجمهورية الكاميرون يصل إلى جدة
آخر تحديث GMT17:50:17
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

الوزير المكلف بالعلاقات بالعالم الإسلامي بجمهورية الكاميرون يصل إلى جدة

العرب اليوم -

العرب اليوم - الوزير المكلف بالعلاقات بالعالم الإسلامي بجمهورية الكاميرون يصل إلى جدة

الوزير المكلف بالعلاقات بالعالم الإسلامي بجمهورية الكاميرون السيد آدم فرفوم
جدة - العرب اليوم

وصل معالي الوزير المكلف بالعلاقات بالعالم الإسلامي بجمهورية الكاميرون السيد آدم فرفوم إلى جدة مساء اليوم، لترؤس الوفد الكاميروني المشارك في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي المنتظر عقدها بمكة المكرمة.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي سفير المملكة لدى الكاميرون رئيس بعثة الشرف المرافق محمد بن سليمان المسهر، وسفير الكاميرون لدى المملكة عيا تيجاني، ومندوب عن المراسم الملكية .
 

 

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الوزير المكلف بالعلاقات بالعالم الإسلامي بجمهورية الكاميرون يصل إلى جدة الوزير المكلف بالعلاقات بالعالم الإسلامي بجمهورية الكاميرون يصل إلى جدة



أخبار ذات صلة

GMT 17:50 2019 الأربعاء ,29 أيار / مايو

رئيس وزراء قطر يحضر القمة الخليجية في السعودية
العرب اليوم - رئيس وزراء قطر يحضر القمة الخليجية في السعودية

GMT 14:39 2019 الأربعاء ,29 أيار / مايو

وزير دفاع تركيا يصرح جنودنا لن يتركوا مغارة للإرهابيين شمالي العراق إلا وسيدمرونها
العرب اليوم - وزير دفاع تركيا يصرح جنودنا لن يتركوا مغارة للإرهابيين شمالي العراق إلا وسيدمرونها

GMT 13:06 2019 الأربعاء ,29 أيار / مايو

قتيلة و4 جرحى بإطلاق نار قرب ميدان الاعتصام في الخرطوم
العرب اليوم - قتيلة و4 جرحى بإطلاق نار قرب ميدان الاعتصام في الخرطوم

GMT 12:56 2019 الأربعاء ,29 أيار / مايو

استمرار الإضراب في السودان لليوم الثاني ودعوات لاعتصام مسائي
العرب اليوم - استمرار الإضراب في السودان لليوم الثاني ودعوات لاعتصام مسائي

GMT 12:33 2019 الأربعاء ,29 أيار / مايو

هنية يدعو قادة الدول المشاركين بالقمة الإسلامية للتحرك لحماية القدس
العرب اليوم - هنية يدعو قادة الدول المشاركين بالقمة الإسلامية للتحرك لحماية القدس

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الوزير المكلف بالعلاقات بالعالم الإسلامي بجمهورية الكاميرون يصل إلى جدة الوزير المكلف بالعلاقات بالعالم الإسلامي بجمهورية الكاميرون يصل إلى جدة



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 01:05 2019 الأربعاء ,29 أيار / مايو

الملابس الشفافة المصنوعة من البلاستيك تتصدر صيف 2019
العرب اليوم - الملابس الشفافة المصنوعة من البلاستيك تتصدر صيف 2019

GMT 03:13 2019 الأربعاء ,29 أيار / مايو

"سيتي لاند" أول وجهة تسوق مُستوحاة من الطبيعة
العرب اليوم - "سيتي لاند" أول وجهة تسوق مُستوحاة من الطبيعة

GMT 03:35 2019 الثلاثاء ,28 أيار / مايو

طرق تنسيق إكسسوارات المنازل بشكل زخرفي يخدم الصمت
العرب اليوم - طرق تنسيق إكسسوارات المنازل بشكل زخرفي يخدم الصمت

GMT 00:54 2019 الأربعاء ,29 أيار / مايو

إعلامي تونسي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة
العرب اليوم - إعلامي تونسي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة

GMT 10:28 2019 الأربعاء ,29 أيار / مايو

"فيسبوك" و"إنستغرام" و"تويتر" يحذفون حسابات "إيرانية"
العرب اليوم - "فيسبوك" و"إنستغرام" و"تويتر" يحذفون حسابات "إيرانية"

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 15:39 2019 الأحد ,26 أيار / مايو

إصابة 26 معتمرًا إثر حادث تصادم في السعودية
العرب اليوم - إصابة 26 معتمرًا إثر حادث تصادم في السعودية

GMT 06:17 2019 الخميس ,16 أيار / مايو

محكمة كندية تُعوِّض رجل أعمال لبنانيًّا بمليوني دولار
العرب اليوم - محكمة كندية تُعوِّض رجل أعمال لبنانيًّا بمليوني دولار

GMT 16:21 2019 الجمعة ,17 أيار / مايو

تعرَّف على الحالات التي تحتاج إلى إزالة الطحال والآثار المترتبة على استئصاله
العرب اليوم - تعرَّف على الحالات التي تحتاج إلى إزالة الطحال والآثار المترتبة على استئصاله

GMT 04:51 2019 الثلاثاء ,14 أيار / مايو

الجنيبي يؤكد أن استثمارات بلاده تجاوزت 6.663 مليار دولار
العرب اليوم - الجنيبي يؤكد أن استثمارات بلاده تجاوزت 6.663 مليار دولار

GMT 04:49 2019 الإثنين ,13 أيار / مايو

الرئيس الإيراني يقر بتأثير العقوبات الأميركية على بلاده
العرب اليوم - الرئيس الإيراني يقر بتأثير العقوبات الأميركية على بلاده

GMT 23:47 2019 السبت ,11 أيار / مايو

ترامب يؤكد لا حاجة للإسراع في مفاوضات التجارة مع الصين
العرب اليوم - ترامب يؤكد لا حاجة للإسراع في مفاوضات التجارة مع الصين

GMT 03:26 2017 الأحد ,22 تشرين الأول / أكتوبر

المطربة السورية رشا رزق مرشحة لجائرة "الغرامي" للموسيقى العالمية
العرب اليوم - المطربة السورية رشا رزق مرشحة لجائرة "الغرامي" للموسيقى العالمية

GMT 08:30 2017 الأربعاء ,04 كانون الثاني / يناير

شركة الخرافي للمقاولات تُعلن عن توفّر فرص عمل جديدة في الكويت
العرب اليوم - شركة الخرافي للمقاولات تُعلن عن توفّر فرص عمل جديدة في الكويت

GMT 08:04 2018 الثلاثاء ,05 حزيران / يونيو

عصفور دوري أبرص نادر يكتشفه القرويون في حديقة سومرست
العرب اليوم - عصفور دوري أبرص نادر يكتشفه القرويون في حديقة سومرست

GMT 03:37 2014 الثلاثاء ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

"العربية للعود" تطلق "معجون " و" مبثوت المملكة" في السعودية
العرب اليوم - "العربية للعود" تطلق "معجون " و" مبثوت المملكة" في السعودية

GMT 20:36 2013 الخميس ,21 آذار/ مارس

صور تظهر توأمًا من فصيل غوريلا الجبل الذي يواجه خطر الانقراض
العرب اليوم - صور تظهر توأمًا من فصيل غوريلا الجبل الذي يواجه خطر الانقراض

GMT 22:48 2017 الخميس ,07 أيلول / سبتمبر

المذيعة ناردين فرج بديلة لأنابيلا هلال في برنامج "ذا فويس"
العرب اليوم - المذيعة ناردين فرج بديلة لأنابيلا هلال في برنامج "ذا فويس"

GMT 05:41 2015 السبت ,27 حزيران / يونيو

طالبة فنون جميلة تتغلب على إصابتها بمرض فقدان الشهية بالرسم
العرب اليوم - طالبة فنون جميلة تتغلب على إصابتها بمرض فقدان الشهية بالرسم

GMT 03:16 2014 السبت ,08 تشرين الثاني / نوفمبر

"الربيع" السعودية للأغذية تفتح أبوابها لطلاب الجامعات والمدارس
العرب اليوم - "الربيع" السعودية للأغذية تفتح أبوابها لطلاب الجامعات والمدارس

GMT 14:49 2016 الأحد ,20 تشرين الثاني / نوفمبر

محلية الردوم "كولومبيا السودان" تزرع مخدرات بمساحة دولة البرتقال
العرب اليوم - محلية الردوم "كولومبيا السودان" تزرع مخدرات بمساحة دولة البرتقال

GMT 10:16 2018 الخميس ,04 تشرين الأول / أكتوبر

مجوهرات داماس تُطلق مجموعة "فرفشة" الجديدة
العرب اليوم - مجوهرات داماس تُطلق مجموعة "فرفشة" الجديدة

GMT 12:48 2016 السبت ,28 أيار / مايو

عروض القفطان المغربي حققت نسبة نجاح كبيرة منذ بداية 2016
العرب اليوم - عروض القفطان المغربي حققت نسبة نجاح كبيرة منذ بداية 2016

GMT 06:37 2016 الجمعة ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

داني الإندونيسية قبيلة تقطع فيها النساء أصابعهن حزنًا على وفاة أقاربهم
العرب اليوم - داني الإندونيسية قبيلة تقطع فيها النساء أصابعهن حزنًا على وفاة أقاربهم

GMT 13:49 2018 الأحد ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

رشيد المرابطي يتوج بلقب النسخة السادسة من ماراثون عُمان الصحراوي
العرب اليوم - رشيد المرابطي يتوج بلقب النسخة السادسة من ماراثون عُمان الصحراوي

GMT 08:34 2018 الجمعة ,11 أيار / مايو

أفكار لإضفاء جو من التميز على ديكور منزلك خلال رمضان
العرب اليوم - أفكار لإضفاء جو من التميز على ديكور منزلك خلال رمضان

GMT 09:23 2018 السبت ,31 آذار/ مارس

هجوم على صافيناز بسبب رقصها بالحجاب في إحدي الحفلات
العرب اليوم - هجوم على صافيناز بسبب رقصها بالحجاب في إحدي الحفلات

GMT 19:51 2018 الجمعة ,23 شباط / فبراير

عبد الحسين عبطان يوضّح أهمية مواجهة السعودية
العرب اليوم - عبد الحسين عبطان يوضّح أهمية مواجهة السعودية
 
syria-24

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab