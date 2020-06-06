انفجار سيارة مفخخة قرب صوامع تل حلف جنوب غرب مدينة رأس العين السورية وأنباء عن وقوع إصابات

أفادت وكالة "سانا" السورية اليوم السبت، بانفجار سيارة مفخخة بالقرب من صوامع تل حلف جنوب غرب مدينة رأس العين بريف الحسكة وسط أنباء عن وقوع إصابات.

من جهتهم، أشار ناشطون سوريون إلى سقوط 10 جرحى في حصيلة أولية للانفجار.

يأتي ذلك بعد أن انفجرت أمس سيارة أجرة مفخخة في رأس العين، التي تنتشر فيها القوات التركية والفصائل المسلحة الموالية لها، ما أدى إلى مقتل طفلين وإصابة 3 من المدنيين إضافة إلى وقوع أضرار مادية.