الدفاع الروسية تُعلن إصابة نقطة تمركز مؤقتة للمرتزقة الأجانب في جنوب أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء أن قواتها الجوية أصابت بأسلحة عالية الدقة نقطة تمركز مؤقتة للمرتزقة الأجانب قرب بلدة ليماني في مقاطعة نيكولايف بجنوب أوكرانيا.