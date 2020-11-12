السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين تعرف عليهما

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 409 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لتجديد وتطوير الخط الأول للمترو بالقاهرة والموقع فى مدينة القاهرة بتاريخ 3 يوينو 2020

كما نشرت الجريدة أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا رقم 410 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج تمويل سياسات التنمية لقطاع الكهرباء، والموقع في القاهرة بتاريخ 10 يونيو 2020.