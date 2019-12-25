سقوط طائرة قد تكون عسكرية اصطدمت بجبال سبلان في محافظة اردبيل شمال إيران

أفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية، الأربعاء، بسقوط طائرة قد تكون عسكرية اصطدمت بجبال سبلان في محافظة أردبيل شمال غربي إيران، وأشارت الوكالة إلى إرسال فرق من الهلال الأحمر إلى مكان تحطم الطائرة، لافتة إلى أنه لم يتم العثور حتى الساعة على حطام الطائرة ولا معلومات بشأن مصير الطيار.