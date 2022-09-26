إخلاء مدرسة في أحد أقاليم روسيا بعد حادث إطلاق نار

وقع حادث إطلاق نار في المدرسة رقم 88 بمدينة إيجيفسك الروسية، حيث قتل حارس، وأصيب طفلان، ولا توجد معلومات أخرى حتى الآن.وقد صرحت وزارة الداخلية الروسية بعدم القبض على الرجل الذي أطلق النار حتى الآن، بينما تتواجد قوات الأمن الآن في المكان.

وكانت مكالمات قد وردت إلى وزارة الداخلية في تمام الساعة 10 صباحا بتوقيت موسكو اليوم الاثنين، حيث أفاد شهود عيان بسماع أصوات إطلاق نار من مدرسة بشارع بوشكينسكايا، وهروب الناس من المبنى.

وصرح حاكم المنطقة، ألكسندر بريتشالوف، بأن إطلاق النار أسفر عن إصابة 3 أشخاص، من بينهم طفلان وحارس أمن، بينما تمكنت مديرة المدرسة مع أحد المراهقين الجرحى من الإغلاق على نفسها في المكتب. وتابع بريتشالوف بأن جميع الخدمات الخاصة توجهت لمكان الحادث على الفور، بالإضافة إلى سيارة إسعاف.