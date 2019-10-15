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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل إلى الإمارات

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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل إلى الإمارات
أبوظبي ـ العرب اليوم

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أبو ظبي في زيارة دولة إلى الإمارات العربية المتحدة، سيبحث خلالها تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى أهم الملفات الإقليمية والدولية.

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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل إلى الإمارات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل إلى الإمارات



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