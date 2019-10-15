الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل إلى الإمارات

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أبو ظبي في زيارة دولة إلى الإمارات العربية المتحدة، سيبحث خلالها تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى أهم الملفات الإقليمية والدولية.