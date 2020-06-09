قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، رفع حظر التجول في مختلف المدن ابتداءً من اليوم الاثنين، بعد تسجيل نتائج إيجابية تتعلق بالحد من انتشار فيروس كورونا في مختلف مناطق البلاد.

وبناء على ذلك، تم، بمقتضى مرسوم رئاسي، إنهاء العمل بقراريْ منع التجول، وإلغاء تحديد أعداد التجمعات خارج أوقات الحظر.

وفي سياق ذي صلة، كانت نصاف بن علية، مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، أكدت أن مرور خمسة أيام دون تسجيل حالات إصابة، "دليل على أنه تمت فعلا السيطرة على هذا الوباء في تونس"، موصية بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية في المرحلة المقبلة.