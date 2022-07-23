ملثمون يهاجمون سيارة نقل أموال في مدينة كولونيا غربي ألمانيا
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ملثمون يهاجمون سيارة نقل أموال في مدينة كولونيا غربي ألمانيا

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العرب اليوم - ملثمون يهاجمون سيارة نقل أموال في مدينة كولونيا غربي ألمانيا

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برلين - العرب اليوم

هاجم عدد من الملثمين سيارة نقل أموال وأطلقوا النار عليها في مدينة كولونيا غربى ألمانيا.

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ملثمون يهاجمون سيارة نقل أموال في مدينة كولونيا غربي ألمانيا ملثمون يهاجمون سيارة نقل أموال في مدينة كولونيا غربي ألمانيا



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