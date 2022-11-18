تظاهر محتجون في وسط العاصمة التايلاندية بانكوك اعتراضا على إقامة المنتدى وطالبوا باستقالة الحكومة. ونقلا عن الشرطة المحلية، استخدم ضباط إنفاذ القانون الرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين، والمتظاهرين ألقوا الزجاجات على قوات الأمن وأطلقوا طائرات من منشورات تحمل شعارات مناهضة. وقد عزلت الشرطة المتظاهرين في أحد الشوارع، ولم تسمح لهم بالذهاب إلى نصب الديمقراطية في العاصمة، وتم اعتقال 10 أشخاص.