أنصار الصدر يتجاوزون حواجز جسر الجمهورية ويصلون بوابة المنطقة الخضراء في العراق

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم السبت، بأن "أتباع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تجاوزوا حواجز جسر الجمهورية ووصلوا بوابة المنطقة الخضراء" وذكر مراسلنا، أن "المئات من أتباع الصدر يتواجدون حاليا أمام بوابة المنطقة الخضراء القريبة من مقر وزارة الدفاع" وأضاف، أن "القوات الأمنية أطلقت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين".