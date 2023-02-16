روسيا تقصف أوكرانيا بـ36 صاروخاً وكييف تسقط 16 منها

قال مسؤولون أوكرانيون، اليوم (الخميس)، إن روسيا قصفت أوكرانيا بوابل من الصواريخ، حيث أطلقت 36 صاروخاً من طراز «كروز» وصواريخ أخرى، أسقطت الدفاعات الأوكرانية 16 منها. وقال رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني إن أهدافاً تعرضت للقصف في شمال وغرب وجنوب البلاد.

ولقيت امرأة تبلغ من العمر 79 عاماً مصرعها وأصيب سبعة أشخاص آخرين على الأقل عندما ضربت صواريخ مدينة بافلوهراد الشرقية. وقال الحاكم الإقليمي في غرب أوكرانيا، ماكسيم كوزيتسكي، إن حريقاً اندلع في منشأة بنية تحتية «بالغة الأهمية» في مقاطعة لفيف. ولم يقدم تفاصيل على الفور.